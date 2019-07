Finanziare l’innovazione. Hubinsula presenta: 4 bandi per aiutare le imprese

Avviare un’impresa è sempre più una.. vera e propria impresa. La battuta sembra scontata ma calza a pennello ed ha una stretta connessione con la realtà raccontata al presente. Vero è che si moltiplicano gli strumenti a disposizione di imprese e potenziali imprenditori – messi in campo da Agenzie Regionali e Nazionali – ma per evitare di restate intrappolati ed immobilizzati nella rete bisogna necessariamente capire quale, fra i vari mezzi a disposizione, sia quello più adatto a supportare un determinato business. Quali sono, quindi, gli strumenti da utilizzare?

Questa domanda troverà una, o forse 4 possibili risposte, in occasione del terzo incontro organizzato in formato workshop da Hubinsula, nuovo spazio di coworking e incubatore lanciato dalla società Abinsula, e fissato per le ore 17,45 di giovedì 4 luglio nello spazio recentemente inaugurato in viale Umberto 24C a Sassari. Tema dell’incontro sarà la “presentazione di 4 bandi pubblici che finanziano imprese e startup lungo la strada verso il mercato”. Dopo i robot e la Cyber Security tocca ora al mondo del fare, all’idea da trasformare in realtà, al fare impresa catalizzare l’attenzione del presente e interessato pubblico di Hubinsula. L’evento è gratuito, i biglietti sono disponibili su www.eventbrite.it.

Alla suddetta domanda proveranno a rispondere due autorevoli esponenti di Apply Consulting, azienda che da oltre sei anni è attiva nel settore consulenza alle imprese innovative, sul territorio regionale e nazionale. In particolare saranno Alessandro Orgiana, esperto progettista e responsabile progettazione di Apply, e Nicola Siza, specialista nella consulenza strategica, a presentare i bandi pubblici “Insight”, “Voucher Startup”, “Resto Al Sud” e “Servizi per l’Innovazione” a supporto di futuri imprenditori che vogliano avviare un’impresa, startup innovative o che vogliono proporre servizi e prodotti innovativi a delle imprese che vogliono migliorare la propria competitività. I consulenti approfondiranno le caratteristiche, gli obiettivi e i requisiti per l’accesso a ciascuno dei 4 strumenti, nel tentativo di rendere più agevole la scalata dei futuri imprenditori all’auspicato successo.

Nicola Siza è fondatore e amministratore di Apply Consulting. Grazie alle sue competenze di business development cura la strategia e lo sviluppo dei modelli di business di aziende e startup. Per Apply ricopre un ruolo di direzione strategica e di account. Alessandro Orgiana è esperto in materie giuridiche e consulenza per l’accesso al credito: a lui fa riferimento l’intera area di progettazione della società. Come responsabile della realizzazione di business plan finalizzati all’accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali, ha seguito nei suoi sei anni in Apply più di 100 imprese portando più di 10 milioni in fondi pubblici.