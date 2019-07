Federalberghi Sardegna – più turismo, più lavoro: “Bene il bando, è necessario che diventi triennale”

“Grazie al nostro incessante lavoro, finalmente è uscito il bando che ci consente si allungare la stagione turistica e quindi creare anche posti di lavoro, ora è necessario che l’intervento diventi strutturale”. Così il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca dopo il via libera di oggi nel corso della seduta della Giunta, alla delibera proposta dall’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, che stanzia 6 milioni di euro di incentivi per l’estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l’allungamento della stagione turistica.

“È un provvedimento importante che aiuta le nostre imprese, ma crea anche posti di lavoro, uno dei pochi interventi che crea buste paga”, ha detto Manca. Sono infatti fondi del Por Fse 2014-2020 che vengono destinati per predisporre un avviso a “sportello”, cioè senza limiti di tempo e fino all’esaurimento delle risorse a disposizione, con l’obiettivo primario di incentivare l’offerta del territorio con aiuti alle imprese del turismo ricettivo, in termini di aiuti all’occupazione, per favorire una maggiore stabilità dei lavoratori promuovendo la stipula di contratti stagionali più lunghi.

Il contributo concesso è diversificato in base al tipo di contratto: 600 euro per i mesi che precedono e quelli che seguono l’alta stagione turistica in caso di assunzione a tempo determinato, 7mila euro una tantum per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per la trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, 14mila nel caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati o disabili.