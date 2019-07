Estate ad Arborea, fitto calendario di eventi

Oggi 13 luglio, si svolgerà il Festival Arborense, concorso organizzato dal maestro Riccardo Zinzula. Quest’anno in corsa 22 gruppi e cantanti.

La gara canora si svolge in occasione dei festeggiamenti del S.S. Redentore e fa parte della serie di eventi estivi chiamati “Arborea Summer Festival”. Quest’anno ci sarà una giuria speciale, con la partecipazione di Patrick Abbate. Il Comitato S.S. Redentore supporta i partecipanti e il pubblico con i suoi punti ristoro, per offrire bibite ghiacciate e panini caldi.

Il Comitato S.S.Redentore, martedì 16 luglio organizza in piazza Maria Ausiliatrice uno spettacolo con la II^ Rassegna di Danza “Notte di Danza Sardegna” della scuola La Bayadère.

Serata con concerto Live Boombadash, Giovedì 18 luglio 2019 dalle ore 21:00 alle 01:00 . La band salentina che ha ottenuto in poche settimane un triplo disco d’oro.

A seguire, il trio reggae con Bujumannu, Natty Sam, Mistah T from Islasound. Anche per questo evento, il Comitato S.S. Redentore organizza i suoi punti ristoro, per offrire al pubblico bibite ghiacciate e panini caldi.

Sabato 20 luglio, grande show in piazza M. Ausiliatrice con Showzer Live, dj Antoine, dj Cristian Marchi.

In occasione dell’evento il Comitato metterà a disposizione del pubblico stand con specialità gastronomiche e birra fresca. Gli Showzer, sono una macchina da Spettacolo e arrivano ad Arborea, con tanta musica, intrattenimento e performing: una formula esplosiva per far divertire proprio tutti, con un viaggio musicale attraverso tutte le hit più famose, che ci hanno fatto scatenare dagli anni 90 fino ad oggi, rese uniche dalle funamboliche esibizioni di una produzione che sta facendo ballare tutta l’Italia.

Sfilata dei Trattori domenica 21 luglio, raduno alle ore 8:00 in piazza Maria Ausiliatrice ad Arborea.

Tutti gli autisti dei trattori devono avere la patente adeguata ed essere maggiorenni. Inoltre, i mezzi devono avere l’assicurazione, compresi quelli d’epoca. Tutti i trattori possono partecipare alla sfilata, ma verranno premiati solo quelli che saranno addobbati a festa.

Gian Piero Pinna e Rosy Massa