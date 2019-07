Esce ufficialmente venerdì 5 luglio “La Resilienza”, il nuovo romanzo della scrittrice cagliaritana R.P. Giannotte, secondo volume del Ciclo del Parma Caffè, iniziato nel maggio 2018 con il suo fortunato esordio editoriale “La finestra al sole”.

Il romanzo, recentemente posizionatosi sul gradino più alto del podio al Premio Letterario Internazionale Genesis nella sezione aforismi (frase principale: Non nasciamo mica con le istruzioni per l’uso) esce per la cagliaritana La Zattera Edizioni, ed è estato definito dall’imprenditore e financial coach Alfio Bardolla “la prima opera narrativa sulla finanza al femminile. Accattivante e leggero come un romanzo, vero e spietato come la finanza stessa”.

La presentazione del libro, curata dalla Libreria Miele Amaro di Cagliari, avverrà venerdì 5 luglio (ore 18.30) alla Mem di Cagliari. L’autrice sarà affiancata da Claudia Rabellino Becce.

Il giorno dopo (sabato 6 luglio) alle 18 presentazione alla Galleria Auchan Marconi, presso la Libreria Giunti. In questo caso l’evento sarà curato dall’Associazione Animatamente.

La Resilienza sarà disponibile in tutte le librerie sarde dal 5 luglio.

Per informazioni visitare il sito www.lazatteraedizioni.net

SINOSSI DEL LIBRO – È una linea sottile quella che unisce Pia Ludovica Bartoli, trader in carriera di una multinazionale finanziaria con sede a Milano, e Diego Vascelli, in arte Diego Vas, cagliaritano, cantante pop-trap del momento. Le loro vite sono scivolate su strade che si sono sfiorate senza mai incrociarsi. Fino al giorno in cui Diego decide di affidare il proprio capitale alla società di Pia per un investimento che si rivelerà disastroso. Non solo per colpa di Pia, responsabile dell’operazione, ma anche perché all’interno della società qualcuno ha remato contro. Questo costringerà Pia a recarsi a Cagliari – dove Diego Vas ha programmato le riprese per il suo prossimo videoclip – per non perdere il cliente e scoprire chi tra i suoi colleghi ha tradito. Pia e Diego si incontreranno, si conosceranno e si metteranno a nudo. Scopriranno, insieme, che cosa voglia dire resilienza, l’adattamento necessario alle circostanze che la vita presenta.

L’AUTRICE – R.P. Giannotte nasce a Cagliari nel 1986. Dopo il diploma al liceo Dettori di Cagliari, si laurea col massimo dei voti in Giurisprudenza e attualmente lavora come avvocato amministrativista. La finestra al sole è il suo romanzo d’esordio, con cui si avvia il Ciclo del Parma Caffè, e con cui vince il Premio Nazionale Bonifacio VIII 2018 dell’Accademia Bonifaciana di Anagni e il secondo posto nel Concorso Artistico Internazionale Amico Rom 2018 e del Premio Letterario Catone 2018. Con “La resilienza”, riceve il 1° posto al Premio Internazionale Genesis sezione aforismi per la frase nel retro di copertina: “Non nasciamo mica con le istruzioni per l’uso”.

L’EDITORE – La Zattera rappresenta un approdo sicuro che regala sicurezza, stabilità e salvezza a chi osa sfidare un mare impervio e temibile, metafora della vita. Questa l’idea di Giovanni Cocco, ideatore della Casa editrice negli anni ’50, nonché fondatore insieme a suo fratello Antonio, delle storiche librerie Cocco sin dalla prima metà del Novecento. Il logo originario fu opera del celebre artista Valerio Pisano. Oggi, le edizioni La Zattera sono un tassello aggiuntivo per i progetti di Alessandro Cocco – nipote di Giovanni – rivolti a diffondere la cultura in tutte le sue innumerevoli espressioni, affiancandosi oltre che all’attività libraria, anche all’organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento per professionisti e all’esposizione di quadri e fotografie di artisti sardi e non.