“Era l’allodola?”: in Sardegna diverse tappe per lo spettacolo teatrale

Una commedia originale e divertente che dopo i successi ottenuti a livello nazionale verrà proposta in diversi centri dell’isola. “Era l’allodola?”, lo spettacolo scritto e interpretato da Daniele Monachella e Carlo Valle continua il suo fortunato viaggio e riparte a pochi chilometri da dove ha visto la luce: il 20 luglio andrà in scena infatti ad Alghero nella Piazza Lo Quarter, l’appuntamento è fissato per le 22. Il 24 luglio ci si sposta in Gallura, per la precisione a San Pasquale: Il borgo di Santa Teresa ospita la rassegna “Risate allo zabaylonne” ed il primo dei due appuntamenti è proprio la mordente pièce vincitrice del premio come miglior attore per Daniele Monachella al Roma Comic Off. Si ritorna a casa il 25 luglio nel Cortile di Palazzo Ducale a Sassari per la seconda rappresentazione in cartellone questa volta nell’ambito della rassegna EstaTheatrOn, curata da MAB Teatro.

“Le richieste da diversi centri della Sardegna per “Era l’allodola?” sono sempre maggiori. Merito sicuramente di un passa parola positivo che in questi mesi ha amplificato il successo della nostra commedia – così Daniele Monachella direttore artistico della rassegna EstaTheatrOn.

“Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose in questo primo anno di vita dello spettacolo. A parte il premio al Roma Comic ci riempie di orgoglio aver portato anche al di fuori della Sardegna una commedia totalmente ideata e prodotta nella nostra regione.”

“Era l’allodola?” lo ricordiamo, è una produzione Mab Teatro col contributo della Fondazione di Sardegna Bando Arte – Pluriennale “Arte, Attività e Beni Culturali” Musica Classica, Lirica e Prosa, col Patrocinio dello IASEMS Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies e della Fondazione ALGHERO.