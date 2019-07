Elmas. L’Associazione “Ennio Porrino” presenta “Celebri melodie nella magia del canto”

L’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas comunica che venerdì 26 luglio 2019 a Elmas (presso l’Atrio del Palazzo Comunale con inizio alle ore 21.00) si terrà il concerto vocale – strumentale “Celebri melodie nella magia del canto” che vedrà protagonista un Gruppo Cameristico composto da Alice Madeddu (soprano), Manuel Cossu (baritenore), Matteo Martis (pianoforte) e Matteo Simone Musico (percussioni e glockenspiel).

L’appuntamento musicale sarà caratterizzato dall’esecuzione di brani di autori e generi vari (opera, operetta, popular, musical, tradizionali sardi, etc.) interpretati da un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione e distribuzione degli spettacoli e attività artistico – culturali – musicali che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2019 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), ed in riferimento al concerto in argomento anche in collaborazione con il Comune di Elmas e con l’Associazione Turistica Pro Loco di Elmas (pure con la compartecipazione finanziaria della stessa) in concomitanza con la manifestazione “Estate Masese 2019”. Si precisa che l’ingresso al concerto è gratuito. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.