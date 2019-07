Eles Italia: un inno all’eleganza sulla passerella del Nikki Beach

Creazioni sublimi di alta sartoria che definiscono una nuova eleganza by night. I capi incantano per la loro allure evanescente e sono caratterizzati da silhouette comode e da trasparenze, scollature ardite o più discrete. Sulla passerella gli ospiti hanno ammirato l’etereo, il sofisticato, il minimal chic di modelli lunghi e corti espressi tramite tessuti di chiffon, raso di seta, raso di cotone, voile e lavorazioni preziose in cristalli, gemme e Swarovski.

Il mood magico degli abiti creati da Silvia e Stefania Loriga diventa anche gipsy se indossato di giorno. Un paio di occhiali da sole e un paio di sneakers trasformano, in un attimo, l’outfit elegante in un perfetto look di stile casual chic.Lussuosi abiti che mostrano la massima cura dei dettagli, la grande abilità sartoriale tipicamente made in Italy, per una donna moderna e raffinata che ama vivere il giorno come la notte.

Vestiti lunghi eleganti, semplici ma iconici, destinati a diventare timeless ed ai quali sono abbinate le cinture gioiello, le eveningbags ed i bijoux: una tiara, un choker, un paio di orecchini o un anello scultura. Una collezione che Eles Italia ha realizzato interpretando i desideri e le esigenze di una donna raffinata, concepiti in perfetta sintonia con la personalità di chi li indosserà donandole luce e pregio, veri e proprilooks da diva per vivere una principesca notte da fiaba sotto un cielo stellato di ineguagliabile fascino e infinita bellezza. L’hair-styling è stato curato da Aldo Coppola Porto Cervo ed il make-up realizzato dal famoso Atelier Plumes Porto Cervo.

Eles Italia Boutique – Piazza del Principe – Porto Cervo

www.elesitalia.com