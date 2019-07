E’ Nanni Campus il nuovo Sindaco di Sassari

Un successo indiscutibile, quindi, quello di Campus, che ha ottenuto il 56, 2 %delle preferenze, mentre Brianda si è fermato al 43,8%.

L’affluenza, rispetto al primo turno, ha registrato un netto calo con 136 sezioni su 136, ha votato il 40,96 per cento degli aventi diritto, per un totale di 44.464 votanti.

Nanni Campus, ex senatore ed ex consigliere regionale, dopo 15 anni ritorna alla guida della città. Questa la ripartizione dei seggi: le liste civiche che l’hanno sostenuto ottengono 21 seggi. Le opposizioni si fermano a 13 rappresentanti: 7 per Brianda, 3 a testa per centrodestra e 5 stelle.

Ed ecco la composizione del Consiglio Comunale. Liste Campus. Sassari Civica: Peppino Palopoli (261), Pietro Demurtas (250), Giuseppe Deiana (221), Massimo Rizzu (198), Marco Manca (196) e Sofia Demartis (125). Sassari progetto comune: Marco Bisail (437), Gianbattista Gavini (343),Virginia Orunesu (259), Giovanna Posadinu (209), Gian Carlo Profili (198). Noi per Sassari progetto civico: Maria Alessandra Corda (589). Manuel Alivesi (478), Lucio Carta (379), Carlo Sardara (338). Prima Sassari: Andrea Desole (264). Cristian Luisi (251), Grazia Rita Di Guardo (226). Sassari è: Giovanni Maria Ventura (432). Enrico Sini (399), Maria Francesca Masala(382).

Liste Brianda: 1 seggio per Mariano Brianda. Poi Pd: Giuseppe Masala(885), Peppino Mascia (779), Fabio Pinna (775), Carla Fundoni (741). Italia in Comune: Lello Panu (769). Futuro in Comune: Marco Dettori (348).

Liste centrodestra: 1 seggio per Mariolino Andria. Lega: Francesco Ginesu(383), Daniele Deiana (300).

Lista M5s: 1 seggio per Maurilio Murru, Federico Sias (534) e Laura Useri(443).