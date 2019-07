Domani lunedì 15 luglio, online il nuovo videclip La casa del Mare di Ok Bà

Il mare. L’amore. Il rimpianto per qualcosa che bello era stato e ancora più bello poteva essere. La casa del mare è uno dei cinque singoli dell’EP Ok Bà, progetto in musica e parole griffato Pasquale Demis Posadinu e Alberto Atzori. Dal singolo è stato realizzato un video, il quarto, interamente girato sulla spiaggia delle Saline per la regia e il montaggio di Beatrice Cirronis.

La casa del mare è una canzone d’amore nel senso più comune, una bella immagine che evoca qualcosa di importante, forse addirittura un rimpianto. Immagini che appartengono al sentito più comune, trasformate in storia dalla videocamera e raccontate poi su schermo in maniera semplice, leggera, come la brezza che accarezza la sabbia delle Saline.

Il video del singolo La casa del Mare sarà disponibile a partire dalle ore 19 di domani lunedì 15 luglio sulla pagina Facebook ufficiale del progetto Ok Bà e su Youtube OK BA. Dopo il fortunato esordio sul palco del festival Abbabula in apertura del concerto di Federico Fiumani e dei Diaframma, dopo i positivi riscontri ottenuti on line e la recente esibizione sul palco del Festival della Bellezza di San Teodoro, in attesa di nuove esibizioni live dal forte impatto e dall’approccio efficace, il lancio del videoclip La casa del mare è l’ultima tappa in ordine di tempo del percorso di consolidamento e crescita di un progetto, nuovo, che piace. Piace molto perché nuovo, diverso. E piace a tanti. Sull’Isola, e oltre.

Pasquale Demis Posadinu è padre e cantautore, artista con oltre 10 anni di palchi vissuti da frontman dei Primochef del Cosmo e un fortunato album solista alle spalle. Alberto Atzori è un giovane musicista che ha coltivato una passione poi sbocciata nell’esperienza della band “Il Giardino” prima di scoprire la sua forza da solista e una spiccata propensione al ruolo di producer.

Testi e voce sono di Pasquale Demis Posadinu, arrangiamenti e produzione di Alberto Atzori mentre cattura delle voci, mixaggio e mastering sono opera di Alberto Erre.