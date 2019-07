Divieto di transito in occasione della manifestazione Special Olympic

In occasione della manifestazione Special Olympic di venerdì 5 luglio, nella via Roma (lato portici e corsia centrale), nella piazzetta Contu e nelle altre vie come specificato in seguito, è istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 05:00 del 05/07/2019 alle ore 06:00 del giorno 06/07/2019:

via Roma portici in entrambi i sensi di marcia, dal largo Carlo Felice alla piazza Amendola; via Roma corsia centrale (area riservata alla sosta dei residenti quartiere Marina), dal largo Carlo Felice alla piazza Anselmo Contu;  piazza Anselmo Contu tutta; via Baylle da via del Mercato Vecchio a via Roma.

Dovranno, inoltre essere inibite alla circolazione, in uscita verso la via Roma portici, tutte le strade che affluiscono alla stessa (se non interessate da provvedimento di pedonalizzazione): via Baylle, via Napoli, via Barcellona, via dei Mille, via Concezione, via Porcile.

Sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 05:00 del 05/07/2019 alle ore 06:00 del giorno 06/07/2019:

via Roma/largo Carlo Felice: obbligo di svolta a dx o a sx, per i veicoli provenienti da via Sassari; largo Carlo Felice/via Roma: direzione obbligatoria dritto o dx; viale Regina Margherita/via Roma: direzione obbligatoria dritto verso viale Diaz (nella direzione lungomare New York 11 settembre 2001 ci si potrà immettere da via Pirastu-via Campidano); via XX Settembre/viale Regina Margherita: direzione obbligatoria a dx, verso viale Regina Margherita; viale Bonaria/piazza Amendola: direzione obbligatoria dritto (verso viale Regina Margherita); viale Diaz/piazza Amendola: direzione obbligatoria a sx verso via Pirastu.

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 20:00 del 04/07/2019 alle ore 06:00 del giorno 06/07/2019: via Roma portici dal largo Carlo Felice alla piazza Amendola; via Roma corsia centrale (area riservata alla sosta dei residenti quartiere Marina), dal largo Carlo Felice alla piazza Anselmo Contu; piazza Anselmo Contu tutta; via Sardegna da viale Regina Margherita a via Porcile – Area Pedonale; via Porcile da via Cavour a via Roma.