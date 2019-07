Disinfestazione delle zanzare tigre il 25 luglio a Sant’Elia

Nell’ambito degli interventi a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara Culex spp, si provvederà giovedì 25 luglio alla disinfestazione nell’area della struttura religiosa sita in Borgo Sant’Elia 1.

Pertanto tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e ricreative, sportive e in generale tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di spazi all’aperto entro la suddetta area, sono tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite con l’allegata Ordinanza n. 51 del 24.7.2019.