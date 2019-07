Denunciati dai Carabinieri di Santa Lucia di Siniscola due giovani stranieri

Il 15 luglio scorso è stata una spiacevole mattina per il proprietario di un ristorante della piccola località di Santa Lucia di Siniscola, nota per la sua tranquillità e per il fatto che tutti gli abitanti si conoscono tra loro.

Il gestore del locale si era accorto che qualcuno nella notte si era introdotto del suo esercizio commerciare e, oltre ad aver trafugato delle bottiglie di alcolici, si era impossessato di alcune banconote e di uno smartphone. Subito il pensiero si è rivolto a chiamare i Carabinieri di Santa Lucia, che, dopo essersi recati immediatamente sul luogo del furto, hanno cominciato a svolgere le prime indagini.

Dalla visione dei filmati di video-sorveglianza della zona sono subito riusciti a capire che i due ladri erano stranieri arrivati da poco in Italia per le loro vacanze estive già individuati dai militari campeggiare nel vicino villaggio di Santa Lucia.

Dopo averli riconosciuti, hanno eseguito una perquisizione nel loro alloggio e hanno recuperato la refurtiva, che hanno poi restituito al legittimo proprietario.

I due ragazzi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria minorile e dovranno adesso rispondere ai giudici del reato di furto aggravato.