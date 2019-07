Delitto Roberta Ragusa, condanna definitiva per Antonio Logli: dovrà scontare 20 anni

La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso presentato dai legali del marito di Roberta Ragusa, già condannato in primo e in secondo grado a 20 anni di reclusione per omicidio e distruzione di cadavere.

Roberta Ragusa è scomparsa nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 dalla sua casa a Gello, frazione di San Giuliano Terme, e mai ritrovata.

Respingendo il ricorso, la suprema Corte ha reso definitiva la condanna per Antonio Logli, che ha atteso il verdetto in un B&B nella zona di Cisanello e non nella sua casa di Gello, insieme alla compagna Sara Calzolaio e alla figlia, per allentare la pressione mediatica.

Poco prima delle 23 i carabinieri, che durante la giornata hanno stazionato fuori della struttura, hanno prelevato Logli per condurlo in carcere.

Dopo la notizia della sentenza, una cinquantina di persone, oltre a giornalisti e fotografi, si sono radunate di fronte al carcere Don Bosco di Pisa. La procura ha disposto di condurre Logli al carcere di Livorno, per poi trasferirlo nella casa circondariale pisana in un secondo momento.