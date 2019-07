Dal 6 luglio AmicoBus Estate, servizio dedicato alle persone con disabilità

Il servizio del fine settimana dedicato al Poetto è attivo esclusivamente il sabato dalle 14:00 alle 20:00 e la domenica dalle 08:00 alle 20:00. Le modalità di prenotazione sono sempre le stesse, ovvero per il sabato si prenota il venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e per la domenica si prenota il sabato dalle 08:00 alle ore 10:00.

Si evidenzia che sulle vetture del servizio dedicato al Poetto non ci sarà l’assistente di bordo. I clienti che già usufruiscono del servizio AmicoBus e vorranno utilizzare il servizio per il mare non dovranno ricompilare il modulo di iscrizione. Il trattamento dei dati rilevati, che verranno utilizzati per l’accreditamento al servizio e per la creazione di una banca dati, avverrà nel rispetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679.

Si ricorda che Amico Bus è un servizio di trasporto pubblico a chiamata, del tipo “porta a porta” dedicato a:

“Persone con disabilità ” valutate, ai sensi dell’ex lege 104, come “Situazione di gravità”.

“Invalidi Civili“ ex lege 118 con invalidità del 100% o superiore o uguale al 74%.

“Anziani ultra 65enni non autosufficienti, e altri con limitazioni psico-fisiche accertate in carico ai servizi sociali, comunali o servizi ASL”.

E’ previsto l’utilizzo di mezzi corti adeguatamente attrezzati e dotati di aria condizionata. Sarà valido solo il biglietto CTM da 1,30 euro.

Tutte le informazioni sono disponibili attraverso il call center CTM che risponde tutti i giorni, inclusa la domenica in italiano ed in lingua inglese al numero verde 800078870 dalle 8.30 alle 18.30.