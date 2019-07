“Conversazioni con l’inconscio” di Roberto Dondoli alla Mem il 16 luglio

Martedì 16 luglio alle ore 17 nello Spazio Eventi al primo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo, si terrà la presentazione del libro “Conversazioni con l’Inconscio” di Roberto Dondoli, Anima Edizioni.

Sarà presente l’autore che risponderà alle domande del pubblico.

Il libro racconta di Giorgio, un manager che ha sacrificato gli affetti e una parte di sé per dedicarsi alla carriera che a causa di un incidente, si risveglia in ospedale dopo tre giorni di coma. Frastornato, bendato, costretto a letto, nel silenzio dei suoi pensieri sente una voce dentro la sua testa: è il suo Inconscio che gli parla. Inizia allora a tempestarlo di domande circa le cause delle proprie malattie, le difficoltà nella relazione con la sua ex moglie, con la figlia adolescente e di molti altri eventi della sua vita. È un viaggio interiore che lo porterà a risolvere i propri conflitti interni e a migliorare i rapporti con le persone che lo circondano.