Contributi in favore dei ragazzi con disabilità degli istituti superiori

La Città Metropolitana di Cagliari – Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi per il trasporto studenti con disabilità, frequentanti istituti superiori per l’anno scolastico 2019/2020.

Le richieste di contributo degli alunni residenti nel Comune di Cagliari, redatte secondo le modalità previste dal bando, dovranno pervenire presso gli uffici dell’Assessorato Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili Viale San Vincenzo 2/4 o presso l’ufficio protocollo generale di via Crispi, entro il giorno 19/08/2019.

Ulteriori informazioni possono essere chieste alla Città Metropolitana di Cagliari – Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona – Servizio Istruzione Biblioteche e Cultura. Via Cadello 9/b 09121 – Cagliari.