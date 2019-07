Conseguenze d’amore e disamore: tutto esaurito anche per l’ultima data romana con Barbara Alberti

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo).

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito.

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri.

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli -For You Communication.

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri.

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria.

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia.

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore.

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”.

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo.

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna.