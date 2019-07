Il caldo intenso attanaglierà la Sardegna per i prossimi due giorni. L’Avviso di Condizioni meteorologiche avverse della Protezione Civile regionale, infatti indica che giovedì 1 agosto 2019 le temperature massime localmente saranno molto elevate sul settore Occidentale dell’Isola. In particolare, sull’Oristanese dove si potranno raggiungere i 40° C.

Nella giornata di venerdì 2 agosto 2019, si assisterà invece a una diminuzione delle temperature sulla Sardegna Occidentale. Il caldo si farà sentire con punte sino a 40°C sul settore Orientale.