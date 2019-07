Enoturismo

Coldiretti Nuoro Ogliastra. Enoturismo: un’opportunità per il territorio; domani un convegno a Dorgali

L'enoturismo è un'opportunità per il territorio. Lo sostiene Coldiretti e l'associazione degli agriturimo Campagna Amica Terranostra Nuoro Ogliastra che per domani, a cominciare dalle 9,30 nella cantina sociale di Dorgali, hanno promosso un convegno in cui si affronta l'argomento a 360 gradi.