Carloforte-Il Premio Campiello alla Carriera Marta Marazzoni per L’Isola dei libri

Sabato 27 luglio a Carloforte L’Isola dei libri, la rassegna letteraria tra vicoli e caruggi organizzata dall’associazione culturale Saphyrina, prosegue con un incontro con Marta Morazzoni, vincitrice nel 2018 del Premio Campiello alla Carriera.

L’appuntamento è alle ore 20.30 nell’arco di via Solferino dove Morazzoni, in dialogo con Lorenza Garbarino, parlerà di Il dono di Arianna, una riscrittura dei miti greci edita da Guanda. Un libro in cui i racconti mettono in scena le immagini più fosche e quelle più appassionate della mitologia, innescando un meccanismo di immaginazione che, facendole rivivere, le approfondisce, mutandole senza che il mito cambi la sua potenza.

Marta Morazzoni si occupa anche di critica teatrale e traduzione letteraria. Fra i suoi libri: La ragazza col turbante, tradotto in nove lingue, Il caso Courrier, vicitore del Premio Campiello e dell’Indipendent Foreign Fiction Award, La città del desiderio. Amesterdam.

Per ulteriori informazioni: tel. 333 2872796/329 4274223.

Pagina Fb: L’isola dei libri oppure Associazione culturale Saphyrina.

