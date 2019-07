Capo Milazzo: il 27 luglio la presentazione del libro “Falce e Pugnale” di Omar Onnis e Cristiano Sabino

Nell’ambito delle iniziative del TRINACRIA 2.0, il campeggio ecologista, femminista, indipendentista che si svolgerà a Capo Milazzo (Me) dal 25 al 28 Luglio 2019 sarà presentato il libro “Falce e Pungnale” di Omar Onnis e Cristiano Sabino, pubblicato ad aprile di quest’anno dalla Catartica Edizioni.

L’evento:

Sabato 27 luglio 2019 | ore 10:00

Presentazione del libro “Falce e Pugnale”

Introduce Giovanni Pagano della rete “Il Sud conta”

Cristiano Sabino Con la partecipazione di uno degli autori: Il libro:

Dal dibattito tra Gramsci e Lussu su sardismo e rivoluzione proletaria alla modernità imposta come rivoluzione passiva, subalternità e colonizzazione, dalle carte di Algeri e di Brest sui diritti fondamentali dei popoli in lotta alle tesi politiche del socialismo di liberazione nazionale di A Manca pro s’Indipendentzia: Falce e Pugnale è un testo che non parla solo della sinistra indipendentista sarda e del suo bagaglio teorico, ma parla a tutti quei movimenti che lottano contro le imposizioni degli stati coloniali e che, nel Mediterraneo e nel Mondo, mettono al centro della loro agenda politica la liberazione della propria comunità, del proprio territorio, del proprio popolo!

L’autore:

Cristiano Sabino nasce a Sassari nel 1979. È tra i fondatori dell’organizzazione A Manca pro s´Indipendentzia, nella quale ricoprirà vari incarichi fino a diventarne portavoce. Insegna filosofia e storia a Sassari. Nel 2017 esordisce col suo primo libro edito per Condaghes Compagno T. Lettere a un comunista sardo, giunto alla sua seconda edizione.