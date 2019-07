Camignone: tutto pronto per la 35esima edizione del Festival Camignonissima

Camignonissima torna anche quest’anno più in forma che mai.

Il festival di Camignone – frazione di Passirano (BS) – giunto alla sua 35° edizione, dimostra di essere una realtà consolidata della provincia di Brescia e come ogni anno propone spettacoli di qualità che spaziano dalla musica alla comicità, il tutto incorniciato dalla buona cucina locale. Da giovedì 18 a domenica 21 luglio e da giovedì 25 a domenica 28 luglio saliranno sul palco del FestivalPunkreas, Stefano Chiodaroli, Giobbe Covatta, Listrea, Rilievo, Il Diluvio, Safari live, Merqury Band, Tijuana Horror Club, Superdownhome e molti altri. Tutto ad ingresso gratuito. Ad aprire Camignonissima giovedì18 luglio sarà “Colorissima / Fabio Corre con Noi”. La seconda color run – in ricordo di Fabio Moretti, componente del consiglio e amico di Camignonissima – sarà una corsa (o una camminata) non competitiva nella quale i partecipanti potranno “colorarsi” con delle polveri lavabili e non tossiche di varie tonalità. “Colorissima” si svolgerà lungo un percorso di 5 km e sarà aperta alle persone di ogni età. Le iscrizioni si possono fare sul sito di Camignonissima oppure prima dell’inizio della corsa, fino alle ore 19.00 nell’area del Festival. Il costo di partecipazione è di 10 € per gli adulti e ragazzi a partire dai 13 anni di età. Dai 6 ai 12 anni 5 euro mentre la partecipazione è gratuita per i bambini al di sotto dei 5 anni. Camignonissima proseguirà poi venerdì 19 luglio con la Merqury band, lo straordinario tributo ai Queen che ripropone fedelmente tutti i successi di una delle band che ha fatto la storia della musica.

Sabato 20 luglio ad animare la serata ci penserà la Safari Band: tribute band di Jovanotti che ripercorrerà le sue più grandi hit. A chiusura del primo fine settimana domenica 21 luglio la comicità di Stefano Chiodaroli grande comico che ha partecipato a molti progammi televisivi fra i quali Zelig, Colorado Cafè e Saturday Night Live. Il secondo fine settimana di Camignonissima 2019 inizierà giovedì 25 luglio con tre Listrea, Il Diluvio, Rilievo tre band bresciane perché Camignonissima è un festival che supporta le realtà del territorio.

Venerdì 26 luglio protagonisti della serata saranno i Tijuana Horror Club e i Superdownhome: una miscela di swing, blues e punk. Sabato 27 luglio sarà un’esplosione punk con una band storica del suo genere: i Punkreas

Domenica 28 luglio Camignonissima saluterà e darà l’arrivederci al prossimo anno con Giobbe Covatta, un grandissimo comico, attore in grado di spaziare in tutti i campi dello spettacolo, riscuotendo sempre grande successo non solo per la sua bravura ma anche per la sua incredibile umanità.. Durante tutta la manifestazione verrà proposta al pubblico una cucina all’insegna della gastronomia di qualità del territorio.