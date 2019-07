Calasetta-Al Festival Liberevento Francesca Reggiani

Sarà l’attrice e imitatrice Francesca Reggiani l’ospite della nuova tappa domani, sabato 27 luglio a Calasetta, di Liberevento, il festival culturale organizzato dall’associazione ContraMilonga.

L’appuntamento è alle ore 22 davanti alla Torre Sabauda, dove Francesca Reggiani, che ha esordito in Tv con il programma La Tv delle ragazze, presenterà il libro Sono italiana ma voglio smettere, in dialogo con il direttore artistico del festival, Claudio Moica.

Uscito nel 2018 per l’editore Ultra, e scritto insieme a Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli, Sono italiana ma voglio smettere è una carrellata delle migliori performance della Reggiani, con i racconti dei suoi personaggi più riusciti (da Ornella Vanoni a Daniela Santanché, da Sabrina Ferilli a Donatella Versace) che l’hanno fatta entrare nel cuore di milioni di italiani.

Quello con l’imitatrice e attrice romana non è il solo appuntamento del fine settimana di Liberevento: sempre domani, alle 21 in piazza Santa Croce a Bortigiadas, Beatrice Mariani presenta il suo libro La ragazza inglese mentre domenica 28 luglio alle 21 sarà in piazza Rockfeller a Posada.

LiberEvento è realizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Fondazione di Sardegna, Comune di Calasetta, Gonnesa e Villamassargia.

La manifestazione è realizzata anche in collaborazione con: Associazione Presidi del Libro, associazione culturale Anton Stadler, Pettirosso editore, Libreria Mondadori Point Sant’Antioco, Consorzio Turistico per l’Iglesiente, World Sardinia, Sistema Bibliotecario del Sulcis, Sistema Bibliotecario del Sarcidano/Barbagia di Seulo, Fondazione MACC, Cantina Aru.