Cagliari: venerdì 12 luglio l’inaugurazione della mostra delle opere di Banksy

Venerdì 12 luglio alle ore 11,30, al Centro comunale d’arte e cultura il Ghetto, anteprima stampa della mostra FROM THE STREET TO THE MUSEUM Works of the artist known as BANKSY a cura di Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, organizzata dal Consorzio Camù e dall’ Associazione MetaMorfosi, con il patrocinio del Comune di Cagliari.

La mostra sarà presentata ai giornalisti da Pietro Folena, presidente di Metamorfosi e dai curatori. Interverrà Francesca Spissu, presidente del Consorzio Camù.

L’inaugurazione si terrà sempre venerdì 12 luglio alle ore 18,30.