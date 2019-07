Cagliari. Scadenza a fine luglio per le iscrizioni per la seconda edizione del Campo estivo organizzatoda Acli

Quest’anno l’evento si terrà a Cagliari – Hostel Marina – Scalette San Sepolcro.

Seminari, dibattiti e workshop per approfondire i temi della legalità e della cittadinanza attiva.

Scadono il 31 di luglio le iscrizioni per la seconda edizione del Campo Estivo giovanile organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari per i giorni dal 26 al 29 settembre prossimo.

L’evento, che si terrà presso l’Hostel Marina di Cagliari (Scalette di San Sepolcro), si inserisce all’interno del progetto C come Cittadino, portato avanti dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale e diretto all’educazione dei giovani ai valori della legalità, passo fondamentale per renderli cittadini attivi e consapevoli.

Questa seconda edizione del Campo, riproposta a seguito della buona riuscita dell’iniziativa tenuta a Mandas lo scorso anno, vedrà la collaborazione di una serie di altre associazioni, tra cui Farmacia politica, Avvocato di Strada, AMAL–Sardegna Marocco e Donna Ceteris.

Il progetto, indirizzato a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, prevede diverse attività volte ad assicurare la partecipazione attiva e il pieno coinvolgimento dei giovani. Prenderanno parte alle diverse sessioni di approfondimento: magistrati, avvocati, esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti del mondo delle associazioni.

Nel corso del Campo saranno presentati i risultati dell’indagine sulla legalità promossa dai ragazzi del servizio civile e svolta su un campione di giovani (18-30 anni). Obiettivo della rilevazione è stato la valutazione delle conoscenze e delle opinioni dei ragazzi sulle tematiche d’attualità associate al mondo della illegalità e l’individuazione di possibili soluzioni.

I partecipanti saranno ospiti per quattro giorni e tre notti dell’Hostel Marina, con vitto e alloggio a carico delle Acli.

È prevista una quota di partecipazione ma i singoli seminari saranno aperti, comunque, al pubblico.

Ecco l’elenco dei seminari previsti e dei relatori:

-“Politica e legalità”, relatore Valter Piscedda (consigliere regionale);

-“Trasparenza e legalità”, relatore Elisa Mulas (avvocato);

-“Le forme di criminalità organizzata in Sardegna”, relatori Paolo De Angelis (procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cagliari), Patrizio Rovelli (avvocato), con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri;

-“Il lato umano della vicenda dei migranti”, relatori Antonello Pili (Presidente di federsolidarietà), Izaura Puka(avvocato), con la partecipazione di AMAL Sardegna-Marocco;

-“La legittima difesa e la sua trasformazione”, relatore Andrea Mereu (giudice penale presso il Tribunale di Cagliari);

-“La violenza di genere ed il fenomeno del femminicidio”, relatori Elisabetta Patrito (giudice presso il Tribunale di Cagliari), con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e dell’associazione Donna Ceteris;

-“Le modalità di reimpiego dei beni confiscati alla mafia”, con la partecipazione degli autori del progettoSardegna.Confiscatibene;

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito aclicagliari.it oppure contattare la segreteria allo 07043039 o tramite mail:

acliprovincialicagliari@gmail.com