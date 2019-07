Cagliari: sabato 12 luglio al Palm Beach lo spettacolo “Piel Canela”

Sabato 13 Luglio 2019, ultima tappa isolana del duo Guillermo Espinosa e Yoris Beltran, che a partire dalle ore 22.00, chiuderanno il tour in Sardegna con lo spettacolo “Piel Canela” presso il Palm Beach del Lungomare Poetto a Cagliari.

Si tratta di una nuova produzione dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, che vede sul palco due star indiscusse della musica cubana. Artisti accomunati da un forte spirito di rinnovamento delle radici caraibiche originarie, attraverso un’irrefrenabile tendenza alla rimanipolazione creativa che mira alla fusione di una molteplicità di linguaggi musicali, anche geograficamente distanti e profondamente diversi tra loro.

Il sodalizio artistico infatti, nasce principalmente dall’impulso di combinare le proprie proprie matrici folkloriche con stili e tecniche musicali di vari paesi del mondo, in particolare il Perù, per l’elaborazione di un repertorio sempre “work in progress” che renda possibile un esponenziale e proficuo dialogo tra artisti di nazioni diverse.

L’incontro tra etnie e relative culture musicali costituisce il prezioso patrimonio da cui Guillermo Espinosa e Yoris Beltran attingono per i loro trasversali viaggi sonori. Il repertorio del duo sintetizza esperienze artistiche ed umane in un sound ricco e multiforme, profondo e variegato in cui ogni diversità si trasforma in ricchezza assoluta, originale e unica.

Il live “Piel Canela” è quindi un momento di grande apertura verso il mondo attraverso la musica: un’occasione per entrare in contatto diretto con la trascinante energia degli artisti, in un contesto in cui il potere del suono abbraccia altrettanti potenti messaggi sociali.

Guillermo Espinosa e Yoris Beltran, sono un duo che da anni si esibisce a livello internazionale con straordinaria vivacità e affiatamento. E’ una formazione seguita ed amata dal vasto pubblico, che in ogni live coglie il senso profondo di una ricerca musicale eclettica in grado di incantare e coinvolgere l’utenza più eterogenea.

Completano la serata il danzatore Alexis Castor in pista e il dj Riccardo Giotti alla consolle.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Sardegna e Cuba si incontrano“, realizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.