Cagliari: riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Rilevati episodi di degrado urbano e atti di vandalismo

Lo scorso 17 luglio si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cagliari dr Bruno Corda, nel corso della quale sono stati evidenziati episodi di degrado urbano, atti di inciviltà e deturpamento, mediante l’abbandono di contenitori di bevande e/o bottiglie di vetro, nonché atti di vandalismo e di disturbo della quiete pubblica, per lo più commessi da giovani nelle ore serali e notturne nella zona del Centro Storico. Questi episodi, collegati anche all’uso di alcool e/o di sostanze stupefacenti, arrecano disturbo alla tranquillità dei residenti, creando turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Da tempo, sono già in atto ad opera delle singole Forze di Polizia e della Polizia Locale, servizi di prevenzione e repressione legati ai fenomeni che maggiormente creano disagio ai cittadini, sia nel centro che nel lungomare Poetto: abusivismo commerciale, contraffazione, parcheggiatori abusivi, vendita e consumo di bevande alcoliche vietate da ordinanze comunali, nonché numerose operazioni di polizia giudiziaria contro lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti scaturite in arresti e segnalazioni amministrative.

In Comitato è stata concordata una ulteriore intensificazione di tali attività con la predisposizione di un piano strutturato di interventi caratterizzato dalla partecipazione sinergica di tutte le Forze di Polizia e dei servizi di Polizia Locale da attuarsi nel centro storico di Cagliari e, in particolare, nei quartieri Marina, Stampace, Castello e Villanova.

II piano, articolato nel contrastare i cennati fenomeni, si propone anche di elevare la percezione di “sicurezza urbana” nei luoghi della quotidianità maggiormente frequentati da turisti italiani e stranieri, nei quali occorre garantire adeguati livelli di vivibilità nel rispetto della legalità e della convivenza civile.

Il piano ha previsto una prima fase, sul quartiere Marina all’interno del quale le operazioni sono state condotte congiuntamente da unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari, nei giorni di mercoledì e giovedì scorsi.

Le modalità del dispositivo sono state attuate attraverso la suddivisione in zone per tipologia di attività commerciali ovvero, nella via Roma sono state attuate le misure di contrasto all’abusivismo ed alla contraffazione, mentre nelle vie limitrofe, dove sono ubicati piccoli market per la vendita al dettaglio di alimentari, i controlli sono stati incentrati sull’ordinanza comunale nr 30 del 31.05.2019 che disciplina il divieto di vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, nelle vie e strade pubbliche o aperte al transito, salvo le aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio delle attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue.

L’azione che ha riscosso apprezzamento da parte dei cittadini residenti, dei gestori dei locali pubblici, ed anche da parte dei turisti che in questi giorni hanno soggiornato in città, proseguirà nelle prossime settimane.