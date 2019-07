Cagliari: proseguono i seminari dell’Acli sulle opportunità di studio e di lavoro all’estero

Proseguono gli appuntamenti con i seminari tematici organizzati dalle Acli di Cagliari e dal Crei Acli Sardegna (Comitato Regionale Emigrazione e Immigrazione) sulle opportunità offerte da un periodo di studio, lavoro e vacanza all’estero. Questa volta si parlerà della Colombia.

A partire dalle 19 si parlerà del paese Sudamericano assieme a Jenny Castro, esperta in mediazione e conciliazione. «Attraverso questi workshop che portiamo avanti assieme a Crei vogliamo mettere in luce tutte le opportunità di collaborazione e co-progettazione con altre realtà del territorio europeo e non solo – spiega il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta –. Si tratta di possibilità importanti in chiave di attrazione di investimenti, studio di buone prassi e, quindi, prevenzione dello spopolamento e stimolo dello sviluppo territoriale sardo».

Il seminario è gratuito ma è richiesta l’iscrizione. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com