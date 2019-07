Cagliari-Progettazione europea: un focus sul Project Cycle Management

La maggior parte dei programmi finanziati in questi ultimi anni dalla Commissione europea, o promossi a livello dei singoli Stati membri, prevede forme di integrazione tra interventi o di partenariato, ovvero si tratta di progetti composti da azioni di natura diversa ideati e portati avanti da un gruppo di enti e soggetti differenti. Per questo il PCM – Project Cycle Management (o Gestione del ciclo del progetto), strumento introdotto negli anni Novanta dalla Commissione, è diventato sempre più importante sia a livello di progettazione che di esecuzione degli interventi.

Martedì 16, e mercoledì 17 luglio, il Crei Acli Sardegna in collaborazione con le Acli di Cagliari, Ipsia Sardegna e l’ASD Blue Sardinia organizzano un doppio incontro sul tema del Project Cycle Management nella sede del Crei in via Roma 173 a Cagliari dalle 15.30 alle 19.30.

In particolare, nel corso degli incontri si parlerà di come il PCM scandisca le diverse fasi di un progetto disegnando un percorso ciclico per consentire di sottoporre l’intervento a verifica continua, sin dalla sua prima formulazione, centrando l’attenzione su aspetti importanti come la pertinenza, la coerenza interna e la sostenibilità.

Il workshop si terrà in due moduli ravvicinati da 4 ore ciascuno. Per le iscrizioni è necessario scrivere una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare il numero 07043039.