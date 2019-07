Cagliari-Pregiudicato 50enne arrestato per furto dalla Polizia di Stato

Nella tarda mattinata di sabato sulla linea 113 è pervenuta una richiesta di intervento segnalante due giovani che stavano inseguendo, in via G.M. Angioy, un uomo che aveva realizzato un furto.

Le volanti che si trovavano in transito nella zona indicata hanno notato un uomo che correva inseguito da due giovani. L’uomo bloccato, è stato identificato come Giulio Gargiulo, 50enne nato in Campania, ma domiciliato a Selargius, già pregiudicato.

I due giovani che seguivano l’uomo, dipendenti di una ditta di consegne a domicilio, hanno riferito agli Agenti che intorno alle ore 12, dopo aver parcheggiato il furgone per espletare delle consegne nel Largo Carlo Felice, hanno notato l’uomo mentre era intento ad aprire lo sportello anteriore del loro mezzo per impossessarsi di una borsa a tracolla di proprietà di uno dei fattorini, per poi darsi alla fuga.

I due uomoni si sono messi all’inseguimento del Gargiulo riuscendo a bloccarlo, facendosi restituire la borsa sottratta per poi allontanarlo.

Gargiulo bloccato poi una seconda volta sempre dai due fattorini è riuscito a divincolarsi e scappare verso la Via G.M. Angioy dove è stato definitivamente fermato dai poliziotti.

Il pregiudicato è stato tratto in arresto per furto aggravato e su disposizione del PM è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa del processo con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.