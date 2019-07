Cagliari. Martedì 16 luglio presentazione del XII Festival Giardini Aperti

Si terrà martedì 16 luglio alle ore 11 alla MEM/ Mediateca del Mediterraneo in via Goffredo Mameli a Cagliari (sala eventi – I piano) la conferenza stampa di presentazione del XII Festival Giardini Aperti organizzato da Abaco Teatro con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari e del trittico fantastico “Karalis in Mare in Cielo in Terra – Il Viaggio di un nuovo Ulisse” incastonato nel programma di CagliariPaesaggio 2019.