Cagliari: il 23 luglio alla MEM la conferenza di presentazione del progetto I-TurS

Il prossimo 23 luglio alle ore 9, nella sala convegni della Mediateca del Mediterraneo in Via Mameli 164 a Cagliari (primo piano), sarà presentato il progetto I-TurS – Green & Blue Economy – linea A1.

Il progetto, realizzato dal partenariato composto da Promoform, Sardegna Sapere, BAN Sardegna, Legambiente Sardegna, Acli della Sardegna e GEA Ambiente e Turismo SCARL, è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di azioni formative e di creazione d’impresa gratuite e finalizzate a favorire nuove opportunità occupazionali nel settore del Turismo e beni culturali ed ambientali.

Durante la conferenza verranno presentati i percorsi formativi e di creazione di impresa del progetto: Tecnico dello sviluppo turistico locale; ICT, comunicazione e accoglienza nel turismo; Digital marketing e comunicazione nel turismo; Valorizzazione dei beni e servizi culturali; Impresa turismo.

La rivoluzione digitale e la sostenibilità ambientale stanno cambiando trasversalmente il settore. Il turista non è solamente un mero fruitore dell’informazione offerta dagli operatori locali ma, grazie al web 2.0, è in grado di dar vita e di alimentare un flusso comunicativo aperto agli utenti della Rete attraverso la condivisione e il racconto della propria esperienza turistica. Contemporaneamente all’avvento della digitalizzazione dei servizi turistici si assiste alla crescita della sensibilità da parte dei viaggiatori verso l’ambiente e della loro esigenza di entrare in contatto con la comunità locale.

Il Progetto I-TurS, cofinanziato al 50% dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è rivolto a 80 giovani under 35 anni, in particolare NEET (con una riserva alle donne pari al 45%), e costituisce una risposta alla carenza di competenze specifiche e di professionalità difficilmente reperibili sul mercato del lavoro, ma la cui richiesta è in costante crescita per rispondere ai cambiamenti della domanda turistica.

Durante la conferenza interverranno i rappresentanti dell’Assessorato Del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, i partner di Progetto e gli esperti di settore.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 070499807 o l’indirizzo e-mail progettoiturs@gmail.com