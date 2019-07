Cagliari: domani nuovo appuntamento con la rassegna musicale Notturni di Note

Saranno i pianisti Nicola Guidotti e Federico Melis i protagonisti della nuova serata (domani, martedì 16 luglio) con Notturni di Note, la rassegna che vede i migliori allievi delle classi di pianoforte, violino, corno, fisarmonica e musica da camera del Conservatorio di Cagliari suonare sotto il cielo stellato.

L’appuntamento, in programma come sempre nel cortile interno dell’istituzione musicale (ingresso dal Parco della Musica), prenderà il via alle 21,30 sulle note della Sonata in do minore Hob XVI: 20 di F. J. Haydn eseguita da Nicola Guidotti che affronterà poi anche la Polacca “Eroica” op. 53 in la bem. Magg di F. Chopin.

A seguire sale sul palco Federico Melis che proporrà, sempre del compositore e pianista polacco, Polacca Fantasia op. 61 in la bem. magg.

Chiusura di serata sulle musiche di S. Prokofiev di cui Federico Melis suonerà la Sonata n° 3 op. 28 in la min.

Dopo quello di martedì, il prossimo appuntamento con Notturni di note è venerdì 19 luglio.

La manifestazione è curata dalle docenti Aurora Cogliando ed Elisabetta Dessì.

Informazioni: tel. 070 – 493118

Il costo del biglietto è di 5 euro.