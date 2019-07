Cagliari-Assegnazione temporanea di alcuni locali dell’ex Vetreria di Pirri

Pubblicato un bando per l’assegnazione temporanea di alcuni locali dell’ex Vetreria di Pirri per l’espletamento di servizi aggregativi, educativi e culturali.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire l’istanza, secondo le modalità previste nel bando, entro le ore 12 di lunedì 22 luglio 2019.

L’avviso e la documentazine sono scaricabili al link: www.comune.cagliari.it