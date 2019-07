Cagliari: al via domani la XII edizione del Festival “Giardini Aperti” di Abaco teatro

Tra arte e natura per la XII edizione del Festival “Giardini Aperti” organizzato da Abaco Teatro – con la direzione artistica di Rosalba Piras e Tiziano Polese – in programma a Cagliari tra luglio e agosto tra il Parco Siro Vannelli e il Parco Colle San Michele – con incursioni nei diversi quartieri della città – veri e propri “Flash Mob” a sorpresa tra il 22 e il 25 luglio per una sorta di “anticipazione” degli spettacoli e delle performances in cartellone “en plein air” negli spazi verdi del capoluogo dell’Isola.

Fin dal titolo “Giardini Aperti” rivela l’intento di far (ri)scoprire ad abitanti e turisti quegli angoli preziosi dove la natura trionfa tra alberi e prati, laghi e fontane, paesaggi incantevoli incastonati tra le case e i palazzi della moderna area metropolitana in cui è possibile ritrovare la quiete e il silenzio, il gusto di una passeggiata e la libertà dei giochi infantili – ma anche la cornice perfetta per raffinate e emozionanti mises en scène – nel rispetto dell’ambiente e dell’identità dei luoghi.

Il XII Festival Giardini Aperti ha preso il via a Cagliari – tra lunedì 22 e giovedì 25 luglio (dopo il successo delle tre giornate di “Karalis in Mare in Cielo in Terra / Il Viaggio di un nuovo Ulisse” con Tiziano Polese nel ruolo del protagonista per GiardiniAperti 2019) con le performances degli artisti “a sorpresa” in forma di Flash Mob – poi la kermesse entrerà nel vivo con tre intense giornate – dal 26 al 28 luglio – al Parco Siro Vannelli nel quartiere Fonsarda: ogni sera un doppio appuntamento con uno spettacolo di teatro ragazzi e una pièce dedicata al pubblico adulto.

Ouverture fantastica e “gustosa” DOMANI ( venerdì 26 luglio ) alle 18 con “Cavoli! La Frutta” Chi mangia sano arriva ben lontano” de Il Crogiuolo, un viaggio a misura di bambini e famiglie per un approccio divertente ma anche istruttivo verso una corretta alimentazione in compagnia degli animali della fattoria. S’intitola “Vite Sospese” lo spettacolo di Animus Teatro in programma sempre DOMANI ( venerdì 26 luglio ) ma alle 19 per un’indagine sull’universo femminile fra ricordi ed emozioni, intime confidenze e inattese complicità che mettono in luce affinità e differenze insieme alla fondamentale capacità di comprendere e immedesimarsi nel dolore come nella felicità altrui.

Un coinvolgente “Rodari… per tutto l’anno!” firmato Teatro del Segno con Alessandra Leo e Stefano Ledda sabato 27 luglio alle 18 per un “viaggio tra le pagine” di uno dei più grandi scrittori per l’infanzia, tra favole e filastrocche, letture e musiche in cui i bambini diventano protagonisti. Il Teatro d’Inverno metterà in scena sabato 27 luglio alle 19 una versione originale di “ITIS Galileo” di Marco Paolini per un ritratto a tutto tondo di Galileo Galilei tra intuizioni e invenzioni e note biografiche: un avvincente e dissacrante monologo su una materia complessa e ostica ai più, tra riferimenti all’attualità e all’importanza del pensiero scientifico nel terzo millennio.

Si ispira al fortunato romanzo di Carlo Collodi “Pinocchio e le 5 monete d’oro” de La Bottega dei Teatranti in scena domenica 28 luglio alle 18 per rivivere una delle più significative e pericolose avventure del famoso burattino alle prese con gli inganni del Gatto e della Volpe, decisi a sottrargli il suo piccolo tesoro. Spazio poi a “Sketch!!!” della Compagnia Gli Idioti Intelligenti (produzione Pinocchio Dance) tra il teatro all’improvviso della commedia dell’arte e la rivisitazione in chiave contemporanea delle tipiche maschere italiane – che assumono una inedita connotazione “sarda” fino allo stile trasgressivo della moderna comicità americana.

Il XII Festival Giardini Aperti proseguirà – dal 2 al 4 agosto – al Parco San Michele con le performances degli artisti partecipanti al Concorso Città di Cagliari “Arte & Natura” 2019 in apertura delle prime due serate (alle 18) mentre la terza e ultima è prevista l’esibizione dei finalisti e premiazione dei vincitori – brevi “pezzi” di teatro a tema libero, inediti o estratti da precedenti lavori, senza limiti d’età (ma ad alto tasso di sensibilità ambientale, gradita ma non obbligatoria) che faranno da prologo a concerti e spettacoli fra teatro di strada e nouveau cirque, musica e danza.

La magia del circo tra clownerie e acrobazie con “Hop! Hop! Hoplà!!!” del Teatro del Sottosuolo in cartellone venerdì 2 agosto alle 19 – dopo i primi semifinalisti del concorso – con tutta l’immediatezza e freschezza di un’arte popolare capace di sorprendere, emozionare e far sorridere grandi e piccini.

Omaggio a Gabriella Ferri sabato 3 agosto alle 19 – dopo l’esibizione degli altri semifinalisti – con “Gabriella… Sempre”, il concerto spettacolo di OfficinAcustica con l’attrice e cantante Anna Lisa Mameli e la direzione musicale di Corrado Aragoni, un recital che intreccia la storia e le canzoni dell’artista icona della tradizione romanesca (e non solo).

Infine a chiudere in bellezza il Festival Giardini Aperti 2019 sabato 4 agosto alle 19 dopo la finalissima del concorso e la premiazione dei vincitori – sarà il suggestivo “Flamenco!” di Marc Aurelio, danzatore e coreografo di fama internazionale, protagonista insieme con il suo ensemble, con la partecipazione straordinaria di Tiziano Polese: «una Suite di Danze a ritmo del “compás” che scandisce i battiti del cuore con i colori di un’anima passionale e universale che sente, gioisce, soffre, ama e sublima il proprio vissuto danzando».

Il XII Festival Giardini Aperti come negli scorsi anni comprenderà al suo interno il Concorso Città di Cagliari “Arte & Natura” 2019 per la promozione e valorizzazione dei nuovi talenti della scena con una giuria qualificata formata da: Maria Grazia Caligaris (giornalista e Presidente dell’Associazione Diritti e Riforme), Rossana Copez (scrittrice e drammaturga), Antonello Lai (direttore e giornalista Tv TCS), Giuseppina Ragucci (critica teatrale, archeologa, direttrice della pagina Recensendo), Rosalba Piras (attrice, regista e musicista).

Il Festival sarà impreziosito da mostre “estemporanee” di dipinti, sculture e maschere e installazioni di artisti contemporanei – trasformate all’occorrenza in scenografie per gli spettacoli e le performances – a sottolineare il dialogo tra le diverse arti e tra uomo e natura nel segno della bellezza.

La dodicesima edizione del Festival Giardini Aperti è organizzata da Abaco Teatro con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna e dell’Assessorato alla Cultura e Verde Pubblico del Comune di Cagliari, della Città Metropolitana– e con Karalis In Mare in Cielo in Terra si inserisce nel ricco programma di CagliariPaesaggio 2019.

Il Festival Giardini Aperti 2019 è realizzato grazie a preziose sinergie e partenariati, in particolare AbaMas – ATI per le arti che riunisce Abaco e La Maschera, con RadioSintony come media partner e in collaborazione con la Coop. sociale Il Sicomoro, con le danzatrici del Fleurs du Desert Group, L’Accademia, la Subacquea Dive e Nautica sas, le associazioni culturali NudiCrudi, Symponia e lo Xuan Wu Institute.