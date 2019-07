Cagliari- Al Teatro Sant’Eulalia la prima edizione di “Marina Estate”

Da venerdì 12 luglio a domenica 4 agosto negli spazi del Teatro Sant’Eulalia (vicolo Collegio 2) di Cagliari va in scena Marina Estate, prima edizione della rassegna organizzata da Theandric Teatro Nonviolento nel suggestivo quartiere della Marina.

Tre serate all’insegna del teatro contemporaneo realizzate da Maria Virginia Siriu, direttrice artistica della manifestazione che vedranno sul palco la Compagnia Figli d’Arte Medas con la nuova produzione Furore (al debutto), Anfiteatro Sud con lo spettacolo A quel paese e il Teatro Invito con lo spettacolo-concerto Vengo anch’io!.

Marina Estate è organizzata con il sostegno del MiBAC e della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport).

L’inaugurazione si terrà venerdì 12 luglio alle ore 21.30 in compagnia dell’Anfiteatro Sud, in scena con A quel paese di e con Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse.

L’opera è ambientata in una grande e caotica città, dove vive Bruno Silenti, personaggio abitudinario e sempre attento ai rischi, per paura di esserne scottato. Silenti ha una madre molto briosa ma decisamente invadente e ossessiva che gli telefona in continuazione e con un tempismo davvero eccezionale. Come se non bastasse, Bruno è anche innamorato, e vorrebbe spedire alla sua amata un libro di rime da lui scritte, ma per un motivo o per un altro non riesce mai a farlo. Decisivo risulta il suo incontro con Felice Speranza, personaggio socievole, estroverso e anche un po’ sbadato (l’opposto di Bruno), ma che con lui una fondamentale caratteristica in comune: è innamorato e non riesce a dichiararsi. Felice gli cambierà decisamente la giornata e Bruno inizierà la sua tragicomica avventura.

Una settimana dopo, venerdì 19 luglio, sempre alle 21.30 sul palco del Teatro Sant’Eulalia salirà, invece, la Compagnia Figli d’Arte Medas con il debutto della nuova produzione Furore di John Steinbeck.

Gianluca Medas porta in scena la Grande Depressione americana con l’epopea del contadino Tom Joad e della sua famiglia, nata dalla penna di John Steinbeck. Il vagabondo Tom, costretto ad abbandonare la propria terra come tanti altri contadini provati dalla crisi e dalla carestia, si ritrova a condividere un granaio con un altro uomo, al quale racconta la propria storia. La narrazione essenziale di Medas è intervallata dalle canzoni di Woody Guthrie, il chitarrista errante ispiratore di Bob Dylan, che proprio a Tom Joad dedicò una bellissima ballata:“La stagione della vita comincia in Oklahoma ed è un vagare senza fine…”. Uno spettacolo emozionante confezionato in modo spartano, che pur parlando del passato costringe lo spettatore a guardare avanti. La drammaturgia è curata da Gianluca Medas, affiancato da Roberto Deidda alla chitarra e Francesco Medas alle sonorizzazioni live.

Cala il sipario sulla rassegna domenica 4 agosto alle 21.30 con lo spettacolo Vengo anch’io! del Teatro Invito.

Uno spettacolo-concerto che rievoca l’eccitante atmosfera della Milano negli anni ’60-’70 e celebra quel gruppo di amici e colleghi costituito principalmente da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo. Attorno a loro, i personaggi artistici che hanno caratterizzato la scena milanese di quel periodo, come Nanni Svampa, Ivan della Mea, Fiorenzo Carpi, Giorgio Strehler, Beppe Viola e Alda Merini. Canzoni, ma anche piccoli racconti, monologhi, poesie caratterizzano lo spettacolo: un caleidoscopio di personaggi come la Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti e l’Armando che conducono il pubblico in una passeggiata sul filo tra canzonetta e letteratura, tra teatro e divertissement, tra satira e nostalgia. In scena per l’occasione Luca Radaelli (canto e voce recitante), Luca Pedeferri (fisarmonica) e Enrico Fagnoni (contrabbasso).