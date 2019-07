Budoni: il 12 luglio la presentazione delle opere di Ada Lai

Ada Lai sarà protagonista di “Incontriamoci al museo”, evento letterario che si tiene a Budoni e che il prossimo 12 luglio, alle ore 21e30, presso il Museo dello stazzo e della civiltà contadina, vedrà protagonista la scrittrice cagliaritana che presenterà le sue due opere: “Memorie di un anello” e “La straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis. Donna di Sardegna”, entrambe edite da Palabanda.

Dalla Corsica alla Sardegna, prima in Gallura e infine a Cagliari, con i sentimenti più profondi che solo il capoluogo isolano sa stimolare e coltivare. “Memorie di un anello”, l’ultima opera di Ada Lai, è un racconto che parte dal 1700, con vicende appassionanti e personaggi che si intrecciano con un robusto filo che li tiene insieme, e con un simbolo, un anello, che passando di mano in mano narra la sequenza di generazioni in un percorso dettato da una tradizione familiare divenuta nel tempo una romantica legge da rispettare con orgogliosa convinzione.

“La straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis. Donna di Sardegna”, è un romanzo storico, che rappresenta un omaggio alla straordinaria figura di Donna Francesca, tramandata oralmente dalle donne di Muravera e Quartucciu. Testimonianza di eccellenza e di talento, Francesca Sanna Sulis è una figura complessa, da scoprire e rivalutare, anche alla luce del suo impegno in favore dei diritti delle donne.