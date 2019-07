Ats-Assl Nuoro: ancora problemi nella rete internet del Poliambulatorio di Siniscola

In riferimento alle ripetute interruzioni della connessione internet, causate da alcune criticità della rete, che hanno avuto pesanti ripercussioni nel funzionamento delle normali attività amministrative (incluse le prenotazioni CUP) e sanitarie (prelievi) del Poliambulatorio, la Direzione del Distretto Socio Sanitario di Siniscola comunica che sinora, nonostante i ripetuti solleciti, la società che gestisce il servizio non è stata in grado di risolvere il problema.

La Direzione del Distretto Socio Sanitario di Siniscola e la Direzione ATS Sardegna/ASSL Nuoro sono spiacenti per i disagi patiti dall’utenza, per cause indipendenti dalla propria volontà. Sarà cura di questa Direzione comunicare l’avvenuta ripresa della regolare attività dei servizi.