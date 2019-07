Assemini: ad Agosto alle Saline Conti Vecchi gli appuntamenti con le “Sere Fai d’estate”

Un luogo dove natura e opera dell’uomo si fondono in grande armonia, dove mare, sole e vento producono ogni anno candide colline di sale nella salina più longeva della Sardegna e più estesa di Europa, ancora oggi in attività. Sono le Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), Bene della società Ing. Luigi Conti Vecchi (Syndial Eni) in concessione al FAI – Fondo Ambiente Italiano che, grazie al progetto di valorizzazione avviato da Syndial – società ambientale di Eni – con la Fondazione, racconta un pezzo di storia del Novecento attraverso allestimenti d’epoca, documenti storici e video proiezioni.

Per tutto il periodo estivo sarà possibile visitare il sito e partecipare a eventi, itinerari, serate speciali sotto le stelle e musica, nell’ambito della rassegna Sere FAI d’Estate.

Si parte venerdì 2 e sabato 3 agosto con “Esplorando la laguna”, inedito percorso serale in trenino dedicato alle famiglie e agli appassionati di natura che attraverserà il particolarissimo paesaggio delle caselle di Pischera, dedicate alla coltivazione del Fior di Sale. La visita museale sarà libera per gli adulti, che potranno apprezzare la sale riallestite in stile anni ’30 e i due interessanti video, mentre i giovani visitatori potranno intrattenersi con visite guidate interattive dal tema “il Mistero della Laguna”. Dalle ore 18, si potrà inoltre gustare un aperitivo con sottofondo musicale nel cortile interno del museo affacciato sui bacini della salina e con vista panoramica su Cagliari.

Seguirà sabato 10 agosto in occasione della Notte di San Lorenzo “Astronomi per una notte”, appuntamento dedicato all’osservazione della volta celeste nell’eccezionale cornice delle Saline, dove l’inquinamento luminoso è minimo. Il programma prevede visite guidate in trenino fino al tramonto, aperitivo a base di prodotti locali dalle 18, un momento formativo a cura dell’Associazione Astrofili Sardi dalle 20 alle 21 e, dall’imbrunire fino a mezzanotte allestimento di postazioni con telescopio per l’osservazione guidata puntando sulla Luna, su Giove e su Saturno.

E ancora giovedì 15 agosto , per chi desideri trascorrere il Ferragosto lontano da spiagge affollate e code chilometriche, alle Saline è prevista un’apertura straordinaria dalle 9.30 alle 20.30, con partenza del trenino per visitare la salina ogni ora, area climatizzata allestita per il pranzo al sacco – saranno presenti in loco anche distributori di snack, caffè e bevande – e divertenti laboratori per bambini, in cui i piccoli visitatori produrranno dei portafortuna con il sale imparando tutto quello che c’è da sapere sull’Oro bianco di Sardegna.

Le testimonianze dei salinieri di ieri e di oggi arricchiranno quindi le speciali visite guidate in trenino di sabato 24 agosto , a conclusione delle quali si terrà un reading teatrale a cura di Emanuele Masillo. Dalle 18, si potrà gustare un aperitivo con sottofondo musicale nel cortile interno del museo affacciato sui bacini della salina e con vista panoramica su Cagliari.