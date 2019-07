Arzana: sforzo investigativo dei Carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti

Fanni Davide, 22enne residente a Tortolì, già sottoposto agli arresti domiciliari in quanto arrestato per possesso di materiale esplodente dai militari della Stazione di Arzana nello scorso mese di marzo, sul quale si è dimostrata una stabile attività di commercio di sostanze stupefacenti con trentadue episodi contestati tra acquisti e cessioni, in quantitativi non trascurabili, per il quale è stato tratto anche in arresto in flagranza il 31 luglio 2018 per possesso di 100 grammi di hashish;