Appuntamento con le Settimane del Benessere Psicologico in Barbagia: Sabato 13 luglio a Gavoi si tiene un seminario sulla psiconcologia 

L’evento, che sarà ospitato nei locali de Sa caserma Betza, è organizzato dallo studio della dott.ssa Anna Rita Marchi Psicologa e la dott.ssa Maria Enrica Cherchi, e rientra nel programma regionale delle Settimane del Benessere Psicologico.

Come verrà approfondito nell’incontro, a cui si darà un taglio colloquiale per incoraggiare il confronto col pubblico, esistono a oggi numerosi studi scientifici che dimostrano che nel trattamento antitumorale, l’utilizzo della psiconcologia, migliora statisticamente la situazione clinica del paziente e della sua famiglia.

Fra gli altri effetti positivi dell’approccio psicologico, c’è la diminuzione delle probabilità di recidiva, e il contenimento di ansia e depressione a vantaggio di un miglior adattamento del paziente alla propria situazione. Dato il drammatico numero in costante aumento delle neoplasie, si ritiene importante far conoscere gli approcci psiconcologici presenti nel contesto sanitario territoriale per il raggiungimento di una migliore qualità di vita degli ammalati e dei loro familiari.

Il seminario, promosso dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, con il patrocinio del Comune di Gavoi – Assessorato del Benessere Sociale, avvalendosi di figure professionali altamente qualificate, rappresenta per la comunità e al territorio, un’importante occasione per conoscere quali sono gli strumenti che la psicologia mette a disposizione di pazienti e famiglie che affrontano la lotta contro una delle patologie più temute e diffuse.