Anagrafe canina, giovedì 25 a Oristano appuntamento con i veterinari Assl

Giovedì 25 luglio all’ex mattatoio comunale di Oristano, in via Parigi, si terrà un nuovo appuntamento con i veterinari Assl Oristano dedicato alla microchippatura gratuita dei cani non ancora iscritti all’anagrafe, un’operazione obbligatoria che va eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo e sempre prima di una sua eventuale trasferta o trasferimento di residenza.

L’inserimento del microchip elettronico sotto la cute dell’animale ne consente l’identificazione in caso di furto o smarrimento ed evita di incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa per i proprietari inadempienti.

La prestazione deve essere prenotata al numero telefonico 345.6619323, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30.