Alghero: pronti i nomi delle commissioni consiliari dell’opposizione cittadina

Già due riunioni fra tutti i gruppi consiliari di minoranza per definire il metodo di lavoro che sarà basato proprio sulla sistematicità dell’incontro, per favorire l’azione di proposta e di controllo. Sarà incalzante in entrambi i fronti: non mancherà la parte propositiva e progettuale, ma altrettanto forte e precisa sarà quella di controllo sulle azioni, sugli atti, sul rispetto del programma, a cominciare dal dibattito sulle dichiarazioni programmatiche e sulle modalità di formazione dell’esecutivo cittadino che ha già visto coinvolto il Consiglio in dinamiche politiche degne di rilievo e certamente interessanti per capire il clima e i metodi all’interno della maggioranza. Cinque gruppi: “Per Alghero” (capogruppo Gabriella Esposito, con Pietro Sartore e Mario Bruno), “Movimento Cinquestelle” (capogruppo Roberto Ferrara, con Graziano Porcu), “Futuro Comune” (capogruppo Raimondo Cacciotto, con Ornella Piras), “Partito Democratico” (capogruppo Mimmo Pirisi), “Sinistra in Comune” (capogruppo Valdo Di Nolfo). Concordata la composizione delle commissioni con l’indicazione dei componenti. Roberto Ferrara, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo rappresenteranno la minoranza nella commissione di controllo e garanzia, l’unica ad essere presieduta da un componente di opposizione, secondo il regolamento consiliare. Su proposta di Graziano Porcu, accolta all’unanimità, la presidenza della commissione vedrà una turnazione annuale fra i gruppi di opposizione. Ornella Piras, Mario Bruno e Roberto Ferrara sono stati indicati come componenti della prima commissione permanente (statuto, regolamenti, personale, comunicazione, affari generali e partecipate); Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Roberto Ferrara nella seconda (urbanistica, edilizia privata e polizia urbana); Pietro Sartore, Graziano Porcu e Ornella Piras andranno in terza (turismo e attività produttive, lavori pubblici e verde urbano); Mario Bruno, Ornella Piras e Gabriella Esposito sono invece indicati per la quarta commissione (cultura, pubblica istruzione, servizi sociali, giovani); Mimmo Pirisi, Graziano Porcu e Pietro Sartore andranno in quinta (ambiente, sanità, nettezza urbana), mentre nella sesta commissione sono stati designati Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi e Pietro Sartore (bilancio, finanze, tributi e demanio). I capigruppo partecipano, di diritto, alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.