Alghero. Inaugurato il nuovo punto Enel: Più servizi e opportunità di risparmio per i cittadini

Buone notizie per i cittadini di Alghero e per i turisti della città catalana sul fronte dei servizi, grazie al nuovo Punto Enel in Via Sant’Agostino 24 inaugurato ieri sera. Il negozio sarà un punto di riferimento per la città per tutti i clienti di Enel Energia, che ha scelto di continuare ad investire ed essere presente sul territorio offrendo un servizio d’eccellenza e opportunità di risparmio per cittadini e imprese.