Al via la II edizione del Festival delle Bellezze

Dopo il successo dell’edizione 2018, a partire dal 17 luglio, fino al 21, il Festival delle Bellezze cercherà di fondere la performance artistica, il territorio e il paesaggio.

Questi non saranno dei semplici cornici di eventi suggestivi, ma diventeranno i veri protagonisti della manifestazione.

La musica delle formazioni vocali e degli artisti coinvolti sarà colonna sonora e fonte di risonanze emotive ed estetiche per gli spettatori.

Si inizia questo Mercoledì 17 luglio, alle ore19.30, con l’anteprima a Cheremule, nella necropoli di Museddu.

Protagonisti della serata Alden Duet, ovvero Denise Gueye (voce e percussioni) e Alain Pattitoni (chitarra, voce), che proporranno brani originali e personalissime cover per lo più canzoni d’amore, fra il jazz e la bossa nova.

Troviamo poi Jasmin Ghera alla tromba, Anna Giulia Alvandi al pianoforte e la Corale Studentesca Città di Sassari, l’unico coro interscolastico delle Scuole Superiori dell’Isola, con oltre 80 performance tenute in Sardegna, Italia, Catalogna e Croazia.

Il repertorio del coro spazia dal vocal pop alla world music, dallo spiritual al gospel, fino alla musica sarda e classica.

Conduce la serata la giornalista Luciana Satta.

Il Festival delle Bellezze, nato come un’idea del direttore artistico del Festival, il maestro Vincenzo Cossu, si è trasformato in una rete di collaborazioni fra l’ente organizzatore, l’Associazione Culturale-Musicale Insieme Vocale Nova Euphonia, e alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano: i Comuni di Sassari, Olmedo e Torralba, ai quali si sono aggiunti quest’anno i Comuni di Cheremule e di Cargeghe; la Soprintendenza delle province di Sassari e Nuoro; la Scuola Civica di Musica Meilogu; la Fersaco; la Comunità Mondo X Sardegna; Comunità La Crucca; la Cooperativa La Pintadera; Amnesty International; Emergency; Armr (Associazione regionale Malattie rare)– Delegazione Sardegna.

Ma il Festival delle Bellezze è, soprattutto, il desiderio di valorizzare luoghi unici della nostra Isola: la Necropoli di Museddu, a Cheremule, il Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem di Sassari, Su Campusantu ʼEzzu, a Cargeghe, il sito prenuragico di Monte Baranta, il nuraghe Santu Antine, il Museo della Valle dei Nuraghi del Logudoro-Meilogu e il Caffè-Cinema di Torralba.

Vincenzo Cossu, direttore artistico del Festival delle Bellezze, è scrittore e musicista.

Ha all’attivo oltre 80 concerti come cantante lirico e in questa veste ha conseguito riconoscimenti in vari concorsi internazionali.

Direttore dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, come direttore di coro ha tenuto oltre 350 concerti in Sardegna, Italia e all’estero e ha conseguito 14 riconoscimenti in sette diversi concorsi nazionali e internazionali.

È stato finalista e vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali di poesia: Procida, Nosside, Città di Sassari, Salvatore Quasimodo. Attualmente è finalista al concorso internazionale il Federiciano. Questo premio ha avuto nel corso degli anni fra i presidenti di giuria tra gli altri Alessandro Quasimodo e Mogol.

Come poeta ha pubblicato tre raccolte e una silloge. Le sue poesie sono state inserite nelle raccolte dei premi internazionali città di Sassari, Nosside, il Molinello, Salvatore Quasimodo.