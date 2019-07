Al via i finanziamenti per il Mater Olbia, conferma Giagoni (Lega)

Al via oggi la discussione e conseguente votazione per il via libera definitivo al finanziamento del Mater Olbia. Un percorso lungo e complesso non scevro di ostacoli che si è concluso quest’oggi con 39 voti favorevoli.

“Lo stanziamento dei fondi a favore del Mater di quest’oggi è stato un importante passo avanti che permettere non solo ad Olbia ma a tutti i territori limitrofi di godere di una vera e propria eccezionalità in campo sanitario. Eccezionalità da tempo richiesta a gran voce non solo ed esclusivamente dagli esponenti politici galluresi, ma anche, e soprattutto, da tantissimi cittadini e associazioni ivi presenti, consapevoli che in un territorio in continuo sviluppo, sia urbano che turistico, garantire le cure e l’assistenza sanitaria in loco è una priorità assoluta, oltre che un diritto previsto dalla legge stesse.”

Commenta così lo stanziamento dei fondi alla clinica qatarina l’esponente Leghista, Dario Giagoni “Sia per dare ascolto a questa moltitudine di cittadini, che hanno a cuore lo sviluppo in toto del territorio, che per la consapevolezza delle grandi capacità assistenziali e assunzionali che la struttura ospedaliera può garantire, che la Lega ha votato a favore.” Prosegue il Capogruppo “Un voto alimentato da reale convinzione, un voto che però non implica di certo la cancellazione dalla lavagna dei nostri impegni dell’attenzione protesa verso la sanità prettamente pubblica.

Il nostro gruppo Consiliare, e il nostro partito in primis, è certo che la sanità pubblica e la sanità sovvenzionata non debbano essere interpretate come contrastanti e dannose una per l’altra ma essere viste come due binari paralleli che viaggiano all’unisono. Per questo la Lega di Si al Mater ma domanda all’Assessore attenzione alle strutture ospedaliere preesistenti, lo ha fatto domandando sin da ora all’Assessore l’impegno che qualora vi fosse un risparmio di risorse non totalmente utilizzate per la causa, vengano stanziate per progetti a favore dei presidi ospedalieri disagiati o isolati, come ad esempio La Maddalena, per citarne uno.“