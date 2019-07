Al via domani a Gavoi la XVI edizione de “L’Isola delle Storie. Festival Letterario della Sardegna”

Domani giovedì 4 luglio alle 21:30 a Gavoi (NU) prenderà il via laXVI edizione de L’Isola delle Storie – Festival Letterario della Sardegna che – fino adomenica 7 luglio – coinvolgerà il pubblico e l’intero paese con un ricco programma di incontri, dibattiti, mostre, reading, spettacoli, proiezioni e laboratori.

A dare il benvenuto agli ospiti e ai partecipanti che arriveranno già per la serata inaugurale di giovedì, sarà la mostra Intintos con i volti e gli sguardi degli ospiti immortalati nelle foto di Daniela Zedda esposti sui muri lungo le strade del centro storico.



“Questa XVI edizione” – sottolinea Marcello Fois – “rappresenta appieno tutto ciò che ci piace in un Festival: curiosità, esplorazione, divertimento. Chi ci segue da anni ha ormai capito di che pasta siamo fatti: siamo dei romantici realisti di quelli che pensano che il futuro sarà di coloro che sono stati in grado di fare la differenza. Noi proponiamo strade non battute nello stanco mercato dello showbusiness culturale. Ci impegniamo cioè a rendere GavoiFest un’esperienza speciale fatta di dibattiti, incontri, contenuti, che vadano oltre l’atteggiamento “televisivo”. È questo stile che ci ha reso un appuntamento tanto apprezzato e in qualche modo imitato nei metodi e nella conformazione. Abbiamo generato tanti piccoli Gavoi e ne siamo fieri. Abbiamo dimostrato che cultura e territorio sono due termini assolutamente compatibili a patto che veramente l’azione culturale sia portatrice di nuovi e più importanti punti di vista. Anche quest’anno il programma è ricchissimo e rivolto a tutti non certo nel senso “populista” e appiattito verso il basso che si tende a dare a questo termine. Per noi “tutti” è una collettività pensante. Una massa che ha forma e sostanza e che ci spinge a fare sempre meglio”.



E giovedì, dopo il consueto momento dedicato ai saluti che aprirà la serata alle 21:30, alle 22:30, salirà sul palco il celebre comico, cantante e vignettista Max Paiella – ospite fisso dal 2004 della celebre trasmissione radiofonica Il Ruggito del Coniglio di Rai Radio2 con Marco Presta e Antonello Dose – con il suo spettacolo Solo per voi.

Le emozioni ci avvolgono, ci sovrastano, in ogni momento della giornata, cerchiamo disperatamente di venire a capo del nostro groviglio emotivo senza lasciarci travolgere, sapendo già che, alla fine, le emozioni l’avranno sempre vinta loro. E allora? Come imparare a gestirle, a contenerle? A superare il nostro stato primordiale e meritare un posto nella piramide evolutiva? A evitare di essere emarginati socialmente, licenziati da ogni posto di lavoro, rifiutati dagli amici, evitati dai parenti?

In Solo per voi Max Paiella cercherà di rispondere a queste domande con il suo personalissimo “manuale di sopravvivenza emozionale” e con il suo caratteristico registro capace di unire il serio e il faceto. Il fantasista e cantastorie imbraccerà la chitarra e – accompagnato dal giovane musicista Flavio Cangialosi che impreziosirà i momenti musicali dello spettacolo con diversi strumenti – ci guiderà attraverso le nostre zone più oscure e più radiose, tra rabbia e felicità, malinconia e paura, segnando un percorso spensierato in compagnia dei suoi personaggi più strepitosi, delle sue imitazioni più esilaranti e soprattutto delle sue canzoni più emozionanti.

Lo spettacolo sarà, inoltre, l’occasione per ascoltare brani dal Libro dei perché di Gianni Rodari, letto dallo stesso Max Paiella e recentemente pubblicato da Emons Audiolibri.



A partire dalla serata di domani, grazie alla collaborazione con Tiscali, media partner, Moovioole, Streamera e Ipotesi cinema, media technical partner, molti degli appuntamenti in programma saranno trasmessi via web in diretta streaming.



Proprio al Giardino Comunale, dove si svolgerà l’inaugurazione, vedremo il primo dei palchi di questa edizione – gli altri due sono a Sant’Antriocu e Mesu Bidda – con allestimenti a cura di BAM Design e scenografie di Angelo Monne.



Sempre giovedì 4 al Museo del Fiore Sardo sarà possibile visitare anche la mostra Sweets of Sin – Le dolcezze del peccato dell’artista polacco Miroslaw Balka – inaugurata il 16 giugno, presentata dal MAN – Museo d’arte provincia di Nuoro e a cura di Luigi Fassi – che ruota attorno all’opera scultorea 250 x 280 x 120 (Sweets of Sin) realizzata nel 2004 come omaggio a James Joyce e alla sua celebre opera Ulisse (orari fino a giovedì 4 luglio 10-13 e 16-19; dal 5 al 7 luglio 10-22).



Da venerdì 5 prenderà, invece, il via il consueto ricchissimo programma che si apre alle 10 “Dal Balcone” e si chiude la sera in piazza Sant’Antiocru. Tra i numerosi ospiti attesi Rossella Milone, Emanuele Trevi, Simona Sparaco, Rachel Cusk, Eli Gottlieb, Michela Murgia, Paolo Nespoli, Marco Tullio Giordana, Giuseppe Civati, Francesca Mannocchi e molti altri, mentre non potranno purtroppo essere presenti Massimo Bray, Wanda Marasco e Nana Kwame Adjei-Brenyah.



E un grazie, infine, va a tutte quelle persone e realtà, enti, aziende e istituzioni, che ogni anno contribuiscono a vario titolo alla realizzazione del Festival, ai volontari dello staff e ai partner che anche quest’anno hanno reso possibile L’Isola delle Storie: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, Comune di Gavoi, Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro, Fondazione di Sardegna, Enel Green Power, Unione dei Comuni di Barbagia, Bim Bacino Imbrifero Montano del Taloro.