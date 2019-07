Al Caroli Hotels:White Loop di Anna Scarsella

L’appuntamento è giovedì 11 luglio alle ore 21,30 a Villa La Meridiana sul lungomare Cristoforo Colombo a Santa Maria di Leuca. Dialogherà con l’autrice il critico letterario e giornalista Emanuela Boccassini. Intreverrà l’editore Stefano Donno.

Anna Scarsella docente di storia e filosofia al liceo scientifico Banzi Bazoli, è al suo terzo romanzo, White Loop edito da i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno.

White Loop è ambientato a Malecuti, cittadina che nasconde, tra la nebbia di tanti misfatti, le fattezze della barocca Lecce. Come ha scritto Emanuela Boccassini: “Protagonisti sono Elise e Alberto. Psicoterapeuta lei, capitano dei Carabinieri lui. Sono fidanzati da cinque anni ma vivono ognuno nella propria casa. Sovente Alberto coinvolge nelle sue indagini Elise, come consulente esterno. Due omicidi e una scomparsa impegnano i protagonisti in una serie di indagini e di ricerche che portano i due a confrontarsi con le amicizie e il lavoro, e con la vita di tutti i giorni frenetica e superficiale, con gli innumerevoli psico/problemi esistenziali che diventano patologici, con l’indifferenza del e verso il prossimo e la fugacità eterea dell’esistenza. Ma soprattutto sono le paure le vere protagoniste, quelle che ti segnano per sempre, quelle che cambiano la vita, a volte terribilmente e irrimediabilmente”.