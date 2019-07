Aglientu, Rena Majore: Al “S’Historia” tre serate speciali con Angelo DELOGU, DELIRIO e gli JAMPLAY

Questa settimana, infatti, gli appuntamenti musicali in programma ai quali non si può mancare, sono ben tre. Il primo è in calendario per domani martedì 16 luglio alle ore 19: 00 con il musicista Angelino Delogu, per un aperitivo musicale e non solo, perché si andrà avanti fino al dopo cena.

Il secondo appuntamento, mercoledì 17 alle ore 22: 00, è con DELIRIO, un artista che trascina il pubblico con le sue performance ed è capace di intrattenere il pubblico in maniera veramente coinvolgente. Proprio così, perché DELIRIO, per temperamento, promuove i suoi spettacoli attraverso mille sfaccettature che, spesso e volentieri, mandano in DELIRIO gli spettatori.

DELIRIO va seguito ed apprezzato perché e capace di coinvolgere persone di tutte le età e le sue “risorse”, in termini di coinvolgimento, sono tali e tante che in qualsiasi occasione che si esibisca, non manca di raccogliere consensi entusiasti, da vera star.

Un appuntamento, dunque, al quale è opportuno non mancare, sia per divertirsi, sia perché DELIRIO, com’è suo solito, non mancherà di estrarre molteplici sorprese dal classico capello.

Il terzo spettacolo è previsto per sabato 20 luglio, sempre alle ore 22:00. Protagonista il gruppo musicale JAMPLAY con nuovi arrangiamenti, nuove cover rock. Naturalmente Giovanni Taras, con la collaborazione di Igino Vivarini, da buoni imprenditori, non lesino gli sforzi finanziari ed organizzativi per offrire alla propria clientela momenti di un sano divertimento.

Da non dimenticare, inoltre, che giovedì 18 in Piazza Sirenella, dalle ore 19: 30, si svolgerà la FRITTELLATA organizzata dalla classi 69-79-94 del Comune di Aglientu. Nel corso della serata si svolgerà uno spettacolo Folk con il gruppo Folk di Sant’Antonio di Gallura e poi, a seguire, musica con “Mauro’ S. Band.