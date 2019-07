Africa, Afriche la complessità di un continente. Incontro con Efrem Tresoldi

Per questo i conflitti che esplodono in Africa oggi sono spesso il risultato della corsa all’accaparramento delle sue risorse da parte di imprese multinazionali e dei loro governi. Nonostante ciò vi è un movimento dal basso dei popoli africani che si mobilitano per rivendicare diritti e democrazia.

Padre Efrem Tresoldi, missionario comboniano, direttore della rivista Nigrizia dal 2012. Incarico che ha svolto anche in passato dal 1991 al 1997.

Nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) nel 1952, ha compiuto la formazione alla vita missionaria sacerdotale nei seminari comboniani. Ha completato gli studi teologici a Chicago (1976-’79) ottenendo un Master Divinity al Catholic Theological Union di Chicago (USA).

Ordinato sacerdote nel 1979, ha lavorato per vent’anni in Sudafrica: dal 1980 al 1986 al tempo del regime dell’apartheid e dal 1998 al 2012 nel nuovo Sudafrica.

Grazie all’impegno nella direzione della rivista ha avuto l’opportunità di visitare parecchie nazioni africane soprattutto nell’area anglofona: Sudan, Sud Sudan, Uganda, Kenya, Malawi, Ghana, Zambia, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Botswana.

Lavorando a Nigrizia ha avuto l’opportunità di seguire ogni giorno gli eventi che segnano il continente africano. Avvenimenti di carattere politico, sociale ed economico e ovviamente religioso, con particolare riguardo a quelli relativi al Sudafrica.

Le tematiche che padre Tresoldi ha maggiormente a cuore sono la pace e la riconciliazione (la Commissione Verità e Riconciliazione del Sudafrica è un’esperienza pilota che può ancora illuminare il cammino di nazioni che escono da dittature e guerre civili); l’inculturazione del Vangelo in Africa; la giustizia ambientale e in particolare l’impatto del cambiamento climatico sulle popolazioni più povere in Africa (la Laudato si’ è una pietra miliare in quanto sa unire giustizia sociale e ambientale in un unico impegno); l’immigrazione dall’Africa e il commercio delle armi che alimenta i conflitti nel continente.